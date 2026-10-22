أطلقت الهيئة العامة للطرق روبوتاً متطوراً لفحص العبّارات الأنبوبية؛ بهدف رفع كفاءة صيانة الطرق وتقييم الأصول، وتعزيز جودة البنية التحتية والسلامة المرورية، ضمن جهودها لتطوير قطاع الطرق وتحقيق مستهدفاته، ومن بينها خفض وفيات الحوادث المرورية إلى أقل من خمس حالات لكل 100 ألف نسمة، ومواءمة شبكة الطرق مع معايير السلامة الدولية وفق البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP).

وأوضحت الهيئة أن الروبوت يعمل بتقنية الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV)، ومزوّد بكاميرات عالية الدقة (4K) للرؤية الأمامية والخلفية، وإضاءة مساعدة، وأجهزة لقياس المسافات، بما يتيح توثيق الحالة الإنشائية والتشغيلية للعبّارات بدقة، مع إمكانية الدوران بزاوية 360 درجة والانقلاب بزاوية 180 درجة، والتكبير حتى 10 مرات، ونقل الصور مباشرة إلى وحدة التحكم.

وبيّنت أن الروبوت يستطيع العمل داخل العبّارات بأقطار وظروف تشغيلية مختلفة، وتصوير العيوب وتحديد مواقعها، فيما يتولى برنامج مدمج رصد التشققات والتشوهات والانسدادات والترسبات والتمزقات تلقائياً، وتحليل بيانات الفحص وإصدار تقارير تفصيلية تدعم القرارات الفنية والتشغيلية.

وأكدت الهيئة أن توظيف هذه التقنية يسهم في تقليل الحاجة إلى دخول العاملين البيئات المغلقة والخطرة، ورفع دقة تشخيص الأصول، وتسريع الصيانة الوقائية ومعالجة الملاحظات قبل تفاقمها، بما يعزز موثوقية شبكة الطرق وكفاءتها.