حققت أمانة منطقة الباحة؛ ممثلةً بالإدارة العامة للنظافة والإصحاح البيئي، منجزات ميدانية خلال شهر سبتمبر 2026، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز النظافة العامة والارتقاء بمستوى الإصحاح البيئي وتحسين المشهد الحضري في المنطقة.

وأوضحت الأمانة أن كمية النفايات المنزلية والتجارية التي جرى التعامل معها بلغت 20,306 أطنان، فيما شملت أعمال النظافة تنفيذ 9,767 كيلومتراً طولياً من الكنس اليدوي، و7,955 كيلومتراً طولياً من الكنس الآلي، إلى جانب 9,749 كيلومتراً طولياً من أعمال التعشيب.

وبيّنت أن الفرق الميدانية نفذت أعمال جمع ونقل النفايات بكمية بلغت 12,797 طناً، والتقاط المبعثرات بكمية 25,518 طناً، إضافة إلى رفع 19,916 طناً من مخلفات البناء والهدم، ونقل وتفريغ الحاويات كبيرة الحجم بكمية 11,146 طناً، فضلاً عن غسل 500 حاوية تجميلية وتنفيذ 549 عملية لنظافة دورات المياه.

وفي مجال الإصحاح البيئي، نفذت الأمانة 4,216 جولة ميدانية، وعالجت 785 حالة من الكلاب الضالة، إلى جانب تنفيذ 117 عملية لمكافحة القوارض، واستخدام 4,030 لتراً من المطهرات و4,104 لترات من مبيدات الحشرات و3,099 كبسولة و12,115 لتراً من المذيبات العضوية و3,883 لتراً من مبيدات الذباب.

وأكدت أمانة منطقة الباحة استمرار أعمال النظافة والإصحاح البيئي وفق خطط تشغيلية ميدانية تسهم في رفع جودة الحياة، والحفاظ على الصحة العامة، وتعزيز المشهد الحضري في مختلف مدن ومحافظات المنطقة.