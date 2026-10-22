كشفت الهيئة العامة للإحصاء في نشرة إحصاءات النشاط البدني لعام 2026، أن 59.9% من سكان المملكة البالغين من العمر 18 عامًا فأكثر يمارسون النشاط البدني لمدة 150 دقيقة أو أكثر أسبوعياً، فيما بلغت النسبة بين الذكور 63.4% مقابل 52.9% لدى الإناث.

وأظهرت نتائج النشرة تصدُّر الفئة العمرية من 18 إلى 29 عاماً قائمة الأكثر ممارسة للنشاط البدني بنسبة 63.0%، في حين سجل الأفراد البالغون 80 عاماً فأكثر أدنى نسبة ممارسة بلغت 13.4%.

وعلى مستوى الأنشطة، جاء النشاط الترفيهي في المرتبة الأولى بنسبة 64.7% بين الممارسين، تلاه النشاط البدني أثناء التنقل بنسبة 52.4%، ثم النشاط المرتبط بالعمل بنسبة 40.8%. كما بلغ متوسط الوقت الذي يقضيه البالغون يومياً في الجلوس أو الاستلقاء، باستثناء النوم، نحو 340 دقيقة، بواقع 363 دقيقة لدى الإناث و329 دقيقة لدى الذكور.

وفيما يخص الأطفال والمراهقين من 5 إلى 17 عاماً، أوضحت النتائج أن 20.3% منهم يمارسون النشاط البدني لمدة 60 دقيقة أو أكثر يومياً، بواقع 27.1% للذكور و13.3% للإناث. كما بيّنت النشرة أن 33.8% منهم يقضون ما بين ساعة وأقل من ساعتين يومياً في الجلوس أو ممارسة أنشطة غير بدنية، مثل مشاهدة التلفزيون واستخدام الأجهزة الإلكترونية خارج أوقات الدراسة.

وأشارت الهيئة إلى أن النشرة تستند إلى نتائج المسح الصحي الوطني ومسح صحة المرأة والطفل، وتهدف إلى رصد مؤشرات النشاط البدني للبالغين والأطفال والمراهقين في المملكة.