أتاحت منصة «مدرستي» الإلكترونية لمديري ومديرات مدارس التعليم العام، إدارة المقررات الاختيارية ذاتية التعلّم بكفاءة بدءاً من الإسناد حتى متابعة تقدّم الطلبة.

وبينت، أن الخطوة الأولى تتمثل في إسناد المقرر للمعلم الميسر وذلك من خلال أيقونة إدارة بيانات المعلمين. يتم اختيار المعلم ثم إدارة المقررات وبعدها تحديد التسلسل التعليمي للمقرر الاختياري - ذاتي التعلّم ثم اختيار معلم ميسر وإضافة.

والخطوة الثانية ربط الطلاب بالمقرر، من خلال أيقونة إدارة المقررات والمصادر ويتم اختيار المقررات الدراسية وتحديد التسلسل التعليمي للصف ونوع المقرر اختياري - تعلّم ذاتي ثم إدارة طلاب المقرر واختيار الطلاب وإضافة الطلاب المحددين. وحددت المنصة الخطوة الثالثة بمتابعة التقدم وتصدير الدرجات ويمكن للمعلم الميسر متابعة تقارير تقدّم الطلاب وإنجازهم لمهام المقرر، وتصدير درجاتهم النهائية لرفعها في نظام «نور» من خلال أيقونة تقارير المقررات الإلكترونية، مشيرةً إلى أنه يجب التأكد من مطابقة المقررات والطلاب المسندين في منصة مدرستي مع البيانات المعتمدة في نظام «نور» الإلكتروني.