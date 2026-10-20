ودّعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الدفعة الرابعة من ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة البالغ عددهم 250 معتمراً ومعتمرة من 21 دولة، بعد رحلة إيمانية شملت أداء العمرة وزيارة المسجد النبوي، والاطلاع على معالم إسلامية وتاريخية وثقافية، ضمن استضافة على نفقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز. وشملت الزيارات في المدينة المنورة؛ المسجد النبوي والروضة الشريفة وجبل أحد ومسجد قباء ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، فيما زار الضيوف في مكة المكرمة؛ المسجد الحرام ومجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة ومعرض الوحي، إلى جانب المشاركة في برامج توجيهية وثقافية عرّفتهم بجهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما. وأعرب الضيوف عن شكرهم وامتنانهم لما حظوا به من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة والرعاية، مشيدين بالخدمات والتسهيلات المقدّمة لهم، ورافعين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، على عنايتهما بالإسلام والمسلمين وحرصهما على تيسير أداء المناسك وزيارة الحرمين الشريفين.