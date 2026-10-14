يشارك 30 عضواً من مجتمع مؤسسة «موهبة»، من المتخصصين في مجالات الطاقة، في مؤتمر البترول العالمي الذي تستضيفه الرياض، في حضور يبرز الكفاءات الوطنية الشابة ويعزز تواصلها مع قيادات القطاع والمتخصصين من مختلف دول العالم.

وتتيح المشاركة للأعضاء توظيف معارفهم ومهاراتهم في بيئة دولية متخصصة، والتواصل مع الوفود المشاركة والاطلاع على الخبرات والتوجهات في قطاع الطاقة، من خلال مرافقة الوفود الدولية؛ بما يسهم في تنمية خبراتهم وتوسيع علاقاتهم المهنية.

وتجسّد المشاركة دور مجتمع «موهبة» في مواصلة دعم المستفيدين من برامج المؤسسة، وتعزيز ارتباطهم بها في مراحلهم العلمية والمهنية، وإتاحة فرص نوعية تُثري تجاربهم وتبرز كفاءاتهم في المحافل المحلية والدولية.