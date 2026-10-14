قادت المملكة العربية السعودية أول مراجعة تطويرية شاملة لآلية عمل المؤتمر العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) منذ تأسيسها قبل 56 عاماً، عبر مبادرة أشرفت عليها لجنة برئاسة رئيس المجلس التنفيذي هاني القادم، وعضوية 12 دولة عربية، بهدف تعزيز الحوكمة ورفع كفاءة اتخاذ القرار والتحول المؤسسي.

وأسفرت أعمال اللجنة، التي امتدت عاماً ونصف العام، عن استحداث أربع آليات جديدة لأول مرة في تاريخ المنظمة، هي: مكتب المؤتمر العام، واللجنة التحضيرية، ولجنة الإستراتيجيات وخطط العمل، ولجنة الشؤون القانونية، إلى جانب تعديل شامل للنظام الداخلي وبناء نموذج هيكلي جديد للمؤتمر.

وعقدت اللجنة 33 اجتماعاً، رصدت خلالها 60 تحدياً قانونياً وتكنولوجياً وتنسيقياً وتشاركياً، وقدمت 90 معالجة مقترحة، ضمن مشروع ركز على خمسة مسارات للتحول: الحوكمي، والرقمي، والتشغيلي، والهيكلي، والمؤسسي.

وخلصت اللجنة، في مايو 2026، إلى 16 توصية رُفعت إلى المجلس التنفيذي والمؤتمر العام المقرر اجتماعهما في نوفمبر القادم، أبرزها اعتماد تعديل النظام الداخلي، ومراجعته كل أربع سنوات، وتطوير الحوكمة المالية والإدارية، ووضع إطار للتحول الرقمي. كما أوصت برفع مخرجات المشروع إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي بجامعة الدول العربية للاستفادة منها نموذجاً استرشادياً لتطوير آليات عمل المنظمات العربية المتخصصة.