افتتحت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد، بالتعاون مع المجلس الوطني للشؤون الإسلامية، دورة علمية تدريبية بالمتحف الوطني في العاصمة التشادية أنجمينا، بمشاركة 120 عالماً وإماماً وخطيباً وداعية.

وشهد حفل الافتتاح حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تشاد الدكتور عطا الله زايد الزايد، إلى جانب عدد من العلماء والأئمة والدعاة والمسؤولين.

وتركز الدورة على أربعة محاور رئيسة، تشمل رفع الكفاءة العلمية للأئمة والخطباء، وترسيخ منهج الوسطية والاعتدال، وتعزيز قيم التسامح والتعايش السلمي والتحصين الفكري، إلى جانب تفعيل دور المسجد في الإصلاح والتوجيه المجتمعي.

وأكد رئيس المجلس الوطني للشؤون الإسلامية في تشاد الدكتور عبدالدائم عبدالله عثمان، أهمية مضاعفة جهود العلماء والأئمة والدعاة لتحصين الشباب فكرياً ودينياً، ونشر قيم الرحمة والعدل والتسامح، ومواجهة خطاب الكراهية والتطرف.