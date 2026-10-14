استعرض الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد الدكتور أيمن غلام، ريادة السعودية في تطوير أنظمة الإنذار المبكر، وتوظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لمواجهة المخاطر الجوية والمناخية. جاء ذلك، خلال مشاركته ممثلاً للسعودية في المنتدى العربي الثاني لنظم الإنذار المبكر والتأهب للكوارث، المنعقد في تونس، ضمن جلسة حوارية ناقشت تنفيذ مبادرة «الإنذار المبكر للجميع» على المستوى الوطني، والإنجازات والتحديات والفجوات المتبقية، بمشاركة ممثلين عن السعودية وسورية والمغرب ولبنان. وأوضح غلام، أن المركز عزز قدرات الإنذار المبكر من خلال تطوير منظومة متكاملة للمراقبة والتنبؤ وتقييم المخاطر، وتحديث أنظمة التنبيه وربطها بالجهات المعنية بإدارة الطوارئ والكوارث، إلى جانب تعزيز تبادل البيانات عبر المنصات الرقمية. وأشار إلى أن أبرز التحديات تشمل تعزيز تبادل البيانات، وتوسيع شبكة الرصد، ودمج المخاطر المناخية في صنع القرار، وتطوير الإنذار متعدد المخاطر. وبيّن، أن أولويات السنوات الخمس القادمة تركز على تطوير نماذج التنبؤ عالية الدقة، ودمج بيانات الرادارات والأقمار الصناعية ومحطات الرصد، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، وتحويل التوقعات إلى معلومات تحدد المخاطر ومواقعها وتوقيتها وتأثيراتها على السكان والبنية التحتية. وأكد غلام على أهمية تأهيل الكفاءات الوطنية، وتطوير خدمات المناخ، وتعزيز التكامل مع منظومات الطوارئ، وإجراء تمارين المحاكاة والتحسين المستمر، وصولاً إلى إنذار مبكر متكامل قائم على التأثيرات.