تلقى وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اتصالاً هاتفياً من نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وتناول الاتصال اعتداءات ميليشيا الحوثي على مطار الملك خالد الدولي، حيث أعرب الشيخ عبدالله بن زايد، عن إدانة دولة الإمارات لهذه الاعتداءات، مؤكداً تضامن بلاده الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها، كما بحث الوزيران التطورات الأخيرة وتداعياتها الإقليمية، وجهود البلدين حيالها.

وتلقى وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية ماليزيا محمد حسن، ونقل في مستهل الاتصال، إدانة بلاده واستنكارها للاعتداءات التي طالت المدنيين في المملكة، معرباً عن تضامن ماليزيا مع المملكة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات لصون سيادتها وأمنها واستقرارها وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها. كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات الثنائية، وبحث التطورات الإقليمية والدولية، وعددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك.