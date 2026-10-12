بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى الملك فيليب السادس، ملك مملكة إسبانيا، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده، معرباً عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لملك إسبانيا بدوام الصحة والسعادة، ولحكومة وشعب إسبانيا الصديق اطراد التقدم والازدهار، مشيداً بما يجمع البلدين من علاقات وثيقة ومتميزة في مختلف الأصعدة.

كما وجّه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية مماثلة للملك فيليب السادس، عبّر فيها عن خالص التهاني بهذه المناسبة الوطنية، متمنياً لملك إسبانيا موفور الصحة والسعادة، ولبلاده الصديق المزيد من التقدم والازدهار.