أتاحت الهيئة العامة للنقل للمنشآت المرخصة في نشاط النقل الخفيف للبضائع لأغراض تجارية (لصالح المنشأة) إمكانية امتلاك مركبات النقل الخفيف لنقل بضائعها بما يتناسب مع احتياجاتها التشغيلية دون حدٍّ أعلى لعدد المركبات في خطوة نوعية تهدف إلى دعم وتمكين الأنشطة الاقتصادية التي تعتمد على النقل كجزء من عملياتها التشغيلية، وتمكين نمو أعمال تلك المنشآت.

وأفادت الهيئة أن المبادرة تشمل المنشآت التي تمارس أنشطة تجارية تشترط عمليات نقل مرتبطة بأعمالها؛ ومن بينها قطاعات الصناعة والزراعة والثروة الحيوانية والمقاولات وغيرها من الأنشطة التجارية الأخرى، بما يمنحها مرونة أكبر في مواءمة حجم أسطول مركبات النقل الخفيف مع طبيعة أعمالها واحتياجاتها التشغيلية.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تسهم في رفع كفاءة عمليات نقل البضائع وتحسين جودة الخدمات المقدمة وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المنشآت لتلبية احتياجاتها من خدمات النقل بما يدعم انسيابية حركة البضائع ويواكب نمو الأنشطة الاقتصادية ويعزز من كفاءة سلاسل الإمداد في المملكة.