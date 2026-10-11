كشف الباحث الفلكي الدكتور خالد الزعاق، أن موسم الوسم سيدخل خلال خمسة أيام، ويستمر نحو 75 ليلة، فيما يبدأ ارتداء الملابس الشتوية بعد 60 ليلة، وفق ما أوضحه في حديثه عن المواسم الفلكية وتقلبات الطقس خلال الفترة القادمة. وأوضح الزعاق، أن موسم الصفري يقترب من نهايته، مع اقتراب دخول الوسم الذي وصف أجواءه بأنها من ألطف فترات العام، محذراً من التقلبات الجوية المصاحبة لهذه المرحلة.

ونصح بتجنب السباحة في الأماكن المفتوحة وشرب الماء البارد خلال الليل، إلى جانب ضبط درجات حرارة المكيف، مراعاةً لتقلبات الأجواء وتأثيرها على الجسم، داعياً إلى الاستعداد للأجواء الباردة وتجهيز مستلزمات الرحلات البرية والجلسات الشتوية.