كشف تقرير الحالة الثقافية في السعودية لعام 2025، ارتباط مستويات المشاركة الثقافية بالعمر والدخل، إذ ارتفعت المشاركة المتكررة لدى الفئات الأعلى دخلاً، فيما سجلت الفئات العمرية الأكبر سناً أدنى مستويات المشاركة بنسبة بلغت 62%، مقابل 83% لدى الفئة العمرية الأصغر سناً، في حين حافظت زيارة دور السينما على استقرارها عند نحو 69% خلال الأعوام الثلاثة الماضية، خلافاً لمعظم الأنشطة الثقافية التي شهدت تراجعاً في معدلات المشاركة.

جاء ذلك، في تقرير «الحالة الثقافية في المملكة العربية السعودية 2025: عقد من الرؤية»، الذي كشفت عنه وزارة الثقافة، أمس الأول، ورصد مؤشرات المشاركة في الأنشطة الثقافية وعلاقتها بالعمر والجنس ومستوى الدخل، إلى جانب تطور معدلات زيارة المرافق والفعاليات الثقافية.

وأوضح التقرير، أن معدل المشاركة في الأنشطة الثقافية بلغ 74.8%، بعد توسيع نطاق المسح في دورته السابعة ليشمل الذهاب إلى السينما، فيما ظلت معدلات المشاركة، باستثناء زيارة دور السينما، مستقرة عند نحو 69% خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وأظهرت النتائج، أن العمر من أكثر العوامل ارتباطاً بالمشاركة الثقافية، إذ سجلت الفئة العمرية من 18 إلى 24 عاماً أعلى مستويات المشاركة بنسبة 83%، مقابل 62% للفئة العمرية من 55 عاماً فأكثر، فيما بلغت نسبة عدم المشاركة لدى الفئة الأخيرة 37.8%.

وعلى صعيد الدخل، أظهر التقرير ارتفاع نسبة المشاركة المتكررة لدى الفئات الأعلى دخلاً، ما يعكس ارتباط القدرة المالية بمستويات الانتظام في الأنشطة الثقافية، ويبرز أهمية تنويع العروض الثقافية وتوسيع فرص الوصول إليها لمختلف شرائح المجتمع.

وفي ما يتعلق بالجنس، حافظت معدلات المشاركة على تقاربها بين الذكور والإناث، مع ارتفاع طفيف لمشاركة الإناث، مقابل تسجيل الذكور معدلات أعلى في المشاركة المتكررة.