أدانت دول عربية وعالمية هجمات ميليشيا الحوثي على المملكة، مستهدفة مطار الملك خالد الدولي وطائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، مؤكدة تضامنها مع المملكة، ورفضها الاعتداءات التي وصفتها بانتهاك للقانون الدولي، ومشددة على حق المملكة في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسيادتها. وحذرت من تداعيات استهداف الملاحة الجوية والتجارية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب على الأمن والاستقرار الدوليين، مؤكدة ضرورة ضمان سلامة السفن وطواقمها واحترام حرية الملاحة.

من جهتها، أدانت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجمات على مطاري أبها والملك خالد الدوليين وطائرة مدنية، داعية المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى التحرك لمنع تكرارها ومحاسبة المسؤولين عنها، ومعربة عن تعازيها لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء.

بدوره، أدان المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الهجمات الحوثية على البنية التحتية المدنية ومنشآت الطاقة في المملكة، بما فيها مطارا الملك خالد وأبها الدوليان، مطالباً بوقفها فوراً. وحذر أمام مجلس الأمن من تهديدات الحوثيين للسفن التجارية المرتبطة بالمملكة، لما تشكله من مخاطر على حرية الملاحة وطرق التجارة وأسواق الطاقة، محذراً من انزلاق اليمن إلى حرب شاملة.

«ضيوف العمرة».. يدينون الاعتداءات الحوثية

أدان ضيوف الدفعة الرابعة من برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة لعام 1448هـ، الذي تنفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، الاعتداءات الحوثية التي تستهدف أمن المملكة واستقرارها، مؤكدين أن تهديد الحرمين الشريفين وقاصديهما اعتداء على المقدسات الإسلامية، ويتنافى مع تعاليم الإسلام الداعية إلى حفظ الأنفس وحقن الدماء. وشددوا على رفض استهداف المدنيين، مؤكدين ارتباط أمن المملكة بأمن المسلمين حول العالم، ومشيدين بجهودها في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديها.