نوّه أمراء ونواب المناطق ووزراء ومسؤولون، بتبرع ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بالدم، ودعمه المستمر للحملة الوطنية للتبرع بالدم، مؤكدين أن هذه المبادرة تجسّد حرصه واهتمامه بصحة المواطنين والمقيمين، ودعمه للمبادرات الإنسانية، وتعزيز قيم العطاء والتكافل المجتمعي.

وأشاروا إلى أن دعم ولي العهد للحملة يعزّز الوعي بأهمية التبرع التطوعي بالدم، ويشجع أفراد المجتمع على المشاركة في تلبية حاجات المرضى والمصابين، والإسهام في توفير إمدادات آمنة من الدم للمستشفيات في مختلف مناطق المملكة، بما يدعم الخدمات الصحية ويسهم في التعامل مع الحاجات والحالات الطارئة.

نشر الوعي

وأكدوا أهمية مواصلة نشر الوعي بأهمية التبرع بالدم، وتعزيز الإسهام المجتمعي في هذا المجال، حاثين المواطنين والمقيمين على المشاركة الفاعلة في الحملة والمبادرة إلى التبرع بالدم، لافتين إلى أن كل قطرة دم تمثل إسهاماً في إنقاذ حياة إنسان، وتجسيداً لقيم التضامن والعطاء في المجتمع.

وسألوا الله تعالى أن يحفظ ولي العهد، وأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.