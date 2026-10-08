أعلنت وزارة الحج والعمرة، إيقاف 4 شركات لخدمات المعتمرين و4 وكلاء خارجيين، بعد رصد مخالفات تمثلت في إسكان عدد من المعتمرين في مرافق غير مرخصة.

وذلك في إطار أعمالها الرقابية المستمرة، للتحقق من التزام مقدمي خدمات العمرة بالأنظمة والضوابط المعتمدة.

توقيع العقوبات النظامية

وأوضحت الوزارة، أن المخالفات المرصودة أثرت على عدد من المعتمرين، حيث جرى إيقاف الشركات وإحالتهم للجنة النظر في شكاوى المعتمرين، للتحقيق معهم وتوقيع العقوبات النظامية بحقهم.

وأكدت الوزارة، استمرار أعمال الرقابة الميدانية والرقمية على شركات ومقدمي خدمات العمرة والوكلاء الخارجيين، للتحقق من الالتزام بالاشتراطات التنظيمية والتشغيلية، ومتابعة تنفيذ الخدمات المتعاقد عليها، ورصد المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة حيالها.

الوفاء بالالتزامات

وشددت الوزارة، على أهمية التزام جميع شركات العمرة السعودية والوكلاء الخارجيين بالأنظمة والاشتراطات المعتمدة، والوفاء بالتزاماتهم تجاه المعتمرين، مؤكدة استمرار تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين؛ بما يسهم في رفع مستوى الامتثال، وتحسين جودة الخدمات، والارتقاء بتجربة المعتمر، تحقيقًا لمستهدفات برنامج خدمة ضيوف الرحمن أحد برامج رؤية السعودية 2030.