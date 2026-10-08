أتمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، إجراءات صرف مكافآت المتدربين المتفوقين في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية للعام التدريبي 1447هـ، بإجمالي 3,920 متدرباً ومتدربة، شملت مكافأتي التفوق الفصلية والتفوق للخريجين.

وأوضح نائب المحافظ للتدريب الدكتور عادل الزنيدي، أن المؤسسة تحرص من خلال المكافآت على دعم الكفاءات الوطنية الشابة وتكريم المميزين، مؤكداً أن الاستثمار في تفوق المتدربين والمتدربات يسهم في تعزيز جودة المخرجات الوطنية وتلبية متطلبات سوق العمل.

وبلغ عدد الحاصلين على «مكافأة التفوق الفصلية» 1,920 متدرباً ومتدربة، وهي مكافأة تُمنح للمتدرب المستمر الذي أنهى الفصل التدريبي الثالث وفق الخطة التدريبية، وتبلغ قيمتها 1,000 ريال.

وحصل 2,000 خريج وخريجة على «مكافأة التفوق للخريجين»، التي تبلغ قيمتها 2,000 ريال، إضافة إلى شهادة تفوق وتكريم من المنشأة التدريبية، تقديراً لتحقيقهم التميز العلمي خلال مسيرتهم التدريبية.