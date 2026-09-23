حين تُذكر السعودية لا يحضر اسم وطن فحسب، بل تحضر حكاية أمة صنعت من التاريخ أساسًا للمستقبل، ومن الوحدة مشروعًا للدولة، ومن الصحراء فضاءً واسعًا للطموح. هنا، تتعانق أصالة الماضي مع طموحات الغد، تبدأ حكاية مجدٍ لم تُكتب فصولها بالحبر وحده، وإنما كُتبت بالعزيمة والإرادة والإيمان بأن بناء الأوطان لا يكون إلا حين تتوحد الرؤية والقلوب.

في اليوم الوطني السعودي، لا تحتفي المملكة بذكرى عابرة في صفحات التاريخ، وإنما تستحضر مسيرة وطن استطاع أن ينتقل من مرحلة التأسيس والوحدة إلى مرحلة البناء والتنمية، ثم إلى مرحلة أكثر طموحًا عنوانها: صناعة المستقبل.

إنها قصة بدأت حين توحدت أرجاء البلاد تحت راية واحدة، وأصبح للوطن اسم واحد وكيان واحد وهوية واحدة. ومنذ ذلك التاريخ، أخذت المملكة طريقها بثبات، فكبرت المدن، وتطورت المؤسسات، واتسعت آفاق التعليم، وتقدمت الخدمات، وتنوع الاقتصاد، وأصبح الإنسان السعودي محورًا رئيسيًا في مسيرة التنمية.

ولأن الأوطان العظيمة لا تقاس بما وصلت إليه فقط، بل بما تطمح إلى الوصول إليه، فإن السعودية اليوم تكتب فصلًا جديدًا من حكايتها. فصلٌ تتداخل فيه التقنية والاقتصاد والثقافة والسياحة والصناعة والاستدامة، وتتحوّل فيه الطموحات إلى مشاريع، والأفكار إلى إنجازات، والرؤية إلى واقع يتشكل أمام العالم.

ومن قلب هذه المسيرة تأتي رؤية المملكة 2030 بوصفها مشروعًا وطنيًا واسع الأفق، أعاد تعريف مفهوم التنمية، وفتح أبوابًا جديدة أمام الشباب، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، وعزز حضور المملكة في مختلف المجالات. فلم تعد التنمية مجرد توسع في المشاريع، بل أصبحت بناءً لإنسان قادر على صناعة التغيير، ومجتمع أكثر حيوية، واقتصاد أكثر تنوعًا، ووطن أكثر حضورًا وتأثيرًا.

وفي كل مدينة وقرية، يمكن رؤية ملامح هذه الحكاية. في الجامعات التي تصنع المعرفة، والمستشفيات التي تقدم الرعاية، والمصانع التي تدعم الاقتصاد، والمشاريع الكبرى التي تعيد رسم ملامح المستقبل، وفي شباب وشابات يحملون أحلامهم بثقة ويبحثون عن مكان لهم في وطن يفتح أبوابه للطموح.

لكن أجمل ما في الحكاية أن المستقبل، رغم كل ما يحمله من تطور، لا يأتي على حساب الماضي. فالسعودية التي تتطلع إلى الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي والمدن الذكية، هي ذاتها السعودية التي تعتز بتراثها، وتحافظ على تاريخها، وتستحضر إرث أجدادها، وتؤمن بأن الحداثة الحقيقية لا تعني التخلي عن الجذور، بل الانطلاق منها نحو آفاق أوسع.

وهكذا يصبح اليوم الوطني لحظة للتأمل قبل أن يكون لحظة للاحتفال؛ لحظة نسأل فيها: ماذا صنعنا؟ وماذا نستطيع أن نصنع؟ وما الذي نريد أن يرويه أبناؤنا عن وطنهم بعد سنوات؟

إن الإجابة لا تحتاج إلى كثير من الكلمات، فالمشهد السعودي اليوم يتحدث عن نفسه. وطنٌ يضع أهدافًا كبيرة، ويعمل لتحقيقها، ويمنح أبناءه مساحة واسعة للمشاركة في صناعة مستقبله.

هنا السعودية... وهنا تبدأ حكاية المجد.

حكاية وطن لم يتوقف عند حدود ما حققه، ولم ينظر إلى التاريخ باعتباره نهاية الطريق، بل جعله نقطة انطلاق. وطن يعرف أن المجد الحقيقي ليس في أن نتحدث عن الإنجازات، وإنما في أن نستمر في صناعتها.

وفي يوم الوطن، تبقى الراية خفاقة، ويبقى الانتماء حاضرًا في القلوب، ويبقى المستقبل مفتوحًا على احتمالات أكبر.

فمن هنا بدأت الحكاية...

ومن هنا أيضًا، تبدأ فصول جديدة من المجد.

أمس صنع المجد... واليوم يصنع المستقبل.

باحث متخصص في التاريخ والتراث السعودي

لا تحتفي المملكة بذكرى عابرة في صفحات التاريخ، وإنما تستحضر مسيرة وطن استطاع أن ينتقل من التأسيس إلى البناء

السعودية اليوم تكتب فصلًا جديدًا من حكايتها تتحوّل فيه الطموحات إلى مشاريع