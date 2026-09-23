بمناسبة اليوم الوطني السعودي، رفع رئيس مجلس إدارة شركة «أبيات» ياسر حسن أبل أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلاً المولى عز وجل أن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وازدهارها.

وقال أبل، إن اليوم الوطني يمثل مناسبة راسخة في وجدان أبناء المملكة، ومحطة لاستحضار مسيرة وطن يواصل بناء مستقبله برؤية طموحة وإنجازات متواصلة، مؤكداً أن ما تشهده المملكة من نهضة وتنمية في مختلف المجالات يعكس ما تتمتع به من مقومات وقدرات وطنية قادرة على مواصلة مسيرة النمو والبناء.

وأضاف، أن «أبيات» تفخر بحضورها في السوق السعودية ومشاركتها المجتمع السعودي هذه المناسبة الوطنية، مؤكداً حرص الشركة على مواصلة دورها في خدمة العملاء وتطوير تجربتهم، وتعزيز استثماراتها وأعمالها في المملكة بما يواكب تطلعات السوق وحاجات المجتمع.