في كلِّ عام، تتجه أنظار العالم بأسره نحو بقعة جغرافية محدودة في مساحتها، لكنها لا متناهية في قدسيتها وأهميتها؛ مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. هناك، يتجسّد التحدّي اللوجستي والأمني والإداري الأكبر على وجه الأرض، استضافة ملايين البشر، القادمين من شتى بقاع المعمورة، بخلفيات ثقافية متنوعة ولغات متعددة وحالات صحية متباينة، ليتجمّعوا في زمان واحد ومكان واحد لأداء فريضة الحج.

إن ما يحدث في المملكة العربية السعودية خلال موسم الحج ليس مجرد تنظيم لفعالية كبرى، بل هو «معجزة إدارية» تتجدّد سنوياً، وتخضع لعمليات تطوير مستمرة لا تعرف التوقف. وسنستعرض هنا تفاصيل الجهود الجبارة التي تبذلها المملكة، ونقف على أسرار الإبداع السعودي في إدارة الحشود وتلافي الأزمات وحفظ الأمن وتسخير أحدث التقنيات لخدمة ضيوف الرحمن في مشهد يمزج بين دقة التخطيط وعاطفة الرحمة.

هندسة الحشود

لعل الهاجس الأكبر في أي تجمّع بشري هو «الزحام»، فكيف إذا كان هذا التجمّع يضم أكثر من مليوني شخص يتحركون في مسارات محدّدة وفي أوقات زمنية صارمة؟

لقد أدركت السعودية مبكراً أن إدارة الحشود ليست مجرد توجيه للناس، بل هي «علم» قائم بحد ذاته يدرس السلوك البشري، والديناميكا المكانية، والتدفقات الحركية. تتجلّى عبقرية التنظيم في نظام «التفويج»؛ وهو نظام دقيق وجدول زمني صارم يحدّد متى وكيف يتحرّك الحجاج من مخيماتهم إلى جسر الجمرات أو المسجد الحرام. يتم ربط هذا النظام بغرف عمليات مركزية تراقب الكثافة العددية في كل متر مربع عبر آلاف الكاميرات الحرارية والذكية.

وقد شهدت منشأة الجمرات قصة تحوّل تاريخية في العقود الماضية، إذ كان رمي الجمرات سابقاً يمثل التحدّي الأصعب، لكن الابتكار السعودي تجلّى في بناء «منشأة الجمرات» الحديثة متعددة الطوابق. هذا المشروع الهندسي العملاق، الذي صُمم لاستيعاب أكثر من 300 ألف حاج في الساعة الواحدة، نجح في تفتيت الكتل البشرية وتوزيعها على مستويات مختلفة، مع توفير مسارات دخول وخروج لا تتقاطع أبداً (One-way system). هذا التصميم العبقري قضى تماماً على حوادث التدافع، وحوّل منطقة كانت تُوصف بالحرجة إلى واحدة من أكثر مناطق الحج انسيابية وأماناً.

الأمن الاستباقي..

عقول تخطط

الأمن في الحج لا يقتصر على التواجد الأمني، بل يعتمد على مفهوم «الأمن الاستباقي». فقبل بدء موسم الحج بأشهر، تنفّذ القطاعات الأمنية السعودية فرضيات وتدريبات تحاكي كافة السيناريوهات المحتملة، بدءاً من التدافع، مروراً بالحرائق، وصولاً إلى الحالات الصحية الطارئة.

وعند نزولك إلى الميدان ستلاحظ التناغم المذهل بين مختلف القطاعات: الأمن العام، الدفاع المدني، قوات الطوارئ الخاصة، وأمن الحج والعمرة. كما تتوزّع هذه القوات في أطواق أمنية محكمة، تبدأ من منافذ المملكة وتصل إلى قلب الحرم المكي.

لكن المشهد الأبرز الذي توثقه عدسات الإعلام العالمية كل عام، هو «أنسنة العمل الأمني». فالجندي السعودي الذي يحمل سلاحه لحفظ النظام، هو ذاته الذي يظهر في آلاف الصور والمقاطع وهو يرش الماء البارد على رؤوس الحجاج، أو يحمل طاعناً في السن أعياه التعب، أو يظلل بسترته على طفل صغير حماية له من شمس الظهيرة. هذه الروح الإنسانية هي التي تضفي على المشهد الأمني طابعاً من السكينة والطمأنينة.

مدينة طبيّة عالمية تتحرّك في المشاعر

مع توافد ملايين الحجاج، بينهم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ومع تقلبات الطقس وارتفاع درجات الحرارة في بعض المواسم، يصبح التحدّي الصحي هائلاً. استجابة لذلك، تقوم وزارة الصحة السعودية بتحويل المشاعر المقدسة (منى، مزدلفة، عرفات) إلى ما يشبه «المدينة الطبية المتكاملة».

جهود المملكة في هذا القطاع لا تُقدّر بثمن، فجميع الخدمات الطبية تُقدّم مجاناً بالكامل لجميع الحجاج دون استثناء. تشمل هذه الخدمات عمليات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية، والغسيل الكلوي، وحتى عمليات الولادة.

وللتعامل مع المشكلات المتوقعة مثل «الإجهاد الحراري» و«ضربات الشمس»، ابتكرت المملكة آليات استجابة سريعة شملت نشر مراكز متخصصة مجهزة بتقنيات التبريد السريع، إضافة إلى جيش من المسعفين الميدانيين وعربات الإسعاف الصغيرة التي تستطيع اختراق الحشود الكثيفة. كما تلعب فرق الهلال الأحمر السعودي دوراً حاسماً عبر الإسعاف الجوي الذي ينقل الحالات الحرجة من وسط المشاعر إلى المستشفيات التخصصية في غضون دقائق معدودة.

بنية تحتية تتحدّى

الزمان والمكان

كيف توفر الماء والغذاء والكهرباء والتكييف والصرف الصحي لملايين البشر في مساحة صحراوية محدودة وخلال خمسة أيام فقط؟

الإجابة تكمن في استثمارات مليارية مستدامة في البنية التحتية.

كما يُمثّل قطار المشاعر المقدسة أحد أبرز الحلول اللوجستية التي ابتكرتها المملكة لتلافي مشكلات الزحام المروري والتلوث البيئي. ينقل القطار مئات الآلاف من الحجاج بين منى ومزدلفة وعرفات في وقت قياسي، مما قلّص الاعتماد على آلاف الحافلات، وخفّف الضغط على شبكة الطرق. إضافة إلى قطار الحرمين السريع الذي يُمثّل شرياناً حيوياً يربط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة مروراً بجدة، مسهلاً حركة الحجاج ومختصراً ساعات السفر الطويلة في بيئة فاخرة وآمنة. كما سبقت المملكة العالم بتبريد الطرق والمناخ، وذلك في ابتكار غير مسبوق، إذ قامت الجهات المعنية بطلاء المشاة المحيطة بمسجد نمرة وجبل الرحمة بمواد خاصة تعمل على خفض درجات حرارة الأسفلت بنحو 15 إلى 20 درجة مئوية، مما يخفف من وطأة الحرارة على أقدام الحجاج. كما أن إدارة النفايات تُمثّل تحدياً كبيراً للجهات الخدمية المسؤولة، إذ تُولِّد هذه الحشود المليونية آلاف الأطنان من النفايات يومياً، ومن أجل ذلك استخدمت المملكة تقنيات الضغط الآلي والأنفاق الأرضية للتخلّص من النفايات في منى بشكل فوري ومستمر؛ لضمان بقاء البيئة نظيفة وخالية من الأوبئة.

الحج الرقمي..

الذكاء الاصطناعي

لم تتوقّف المملكة عند الحلول التقليدية، بل قفزت نحو المستقبل من خلال دمج التقنية في كل تفاصيل رحلة الحاج. يعتبر «الحج الذكي» اليوم أحد أهم منجزات رؤية السعودية 2030 في قطاع الحج والعمرة. وتعتبر بطاقة الحاج الذكية (نسك) سجلاً رقمياً شاملاً يحمل بيانات الحاج الشخصية، سجله الطبي، موقع مخيمه، وتفاصيل رحلته، إذ يمكن من خلالها للجهات الأمنية والطبية التعامل مع أي حاج تائه أو مريض في ثوانٍ معدودة.

ومن أجل التنبؤ بالأزمات قامت السعودية بتسخير الذكاء الاصطناعي، إذ تقوم الخوارزميات المتقدمة بتحليل البيانات الواردة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار المنتشرة في الحرم والمشاعر. وهذه الأنظمة قادرة على التنبؤ باختناقات الحشود قبل حدوثها، مما يمنح متخذي القرار القدرة على توجيه مسارات الحجاج وإغلاق طرق وفتح أخرى استباقياً. كما تقوم الجهات المسؤولة باستخدام الدرونز في مراقبة حركة الحشود من الجو، وكذلك في المهمات الطبية الحرجة مثل نقل وحدات الدم بين المستشفيات في المشاعر المقدسة لتجاوز أي زحام أرضي، كما يتم استخدام الروبوتات من أجل توزيع مياه زمزم، وأخرى للإفتاء والإجابة عن أسئلة الحجاج بلغات متعددة، وأخرى مثلها لتعقيم المسجد الحرام بشكل آلي ومستمر.

تلافي الأزمات

وإدارة المخاطر

إن النجاح الحالي لم يأتِ من فراغ، بل هو نتيجة لدراسة مستفيضة للتجارب السابقة والدروس المستفادة. مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة المكرمة يُمثّل العقل المدبّر الذي يربط أكثر من 40 جهة حكومية.

تلافي المشكلات يبدأ من الخارج، من خلال مبادرة «طريق مكة»، التي تنهي إجراءات الجوازات والجمارك والاشتراطات الصحية للحجاج في بلدانهم الأم. بمجرد وصول الحاج إلى مطارات المملكة، يتوجّه مباشرة إلى حافلته التي تنقله إلى مقر سكنه، بينما تتكفّل الجهات المعنية بنقل أمتعته. هذا الابتكار قضى تماماً على تكدّس الحجاج في صالات القدوم بمطارات المملكة، ووفّر عليهم ساعات من الانتظار المرهق.

كما تم تشديد الرقابة على تصاريح الحج، وتغليظ العقوبات على الحج العشوائي (غير النظامي)، الذي كان يُشكّل عبئاً على الموارد والخدمات، ويسبب خللاً في الخطط المسبقة لإدارة الحشود. الحزم في هذا الجانب كان له الأثر الأكبر في تقديم تجربة مثالية ومريحة للحجاج النظاميين.

عهدٌ يتجدّد..

ورسالة سلام للعالم

في نهاية المطاف، عندما تُطوى خيام منى، ويطوف الحجاج طواف الوداع ودموع الفرح والسكينة تملأ أعينهم، يدرك المتابع المنصف أن ما قدمته المملكة العربية السعودية ليس مجرد خدمة، بل «شرف» تتوارثه القيادة والشعب.

ومهما حاولنا أن نجمع تفاصيل الجهود المبذولة، فإن هناك عشرات الآلاف من المتطوعين، والكشافة، والعمّال الذين يعملون بصمت في الكواليس؛ لضمان راحة ضيوف الرحمن.

وقد أثبتت المملكة، من خلال تلك الجهود والأعمال والاستعدادات الضخمة للعالم أجمع، أن الجمع بين الأصالة الروحانية لمناسك الحج، وبين الحداثة التقنية والاحترافية الإدارية، ليس أمراً ممكناً فحسب، بل هو واقع ملموس يتطور عاماً بعد عام.

ومع مستهدفات «رؤية السعودية 2030» الرامية إلى استضافة أعداد أكبر من المعتمرين والحجاج، فإن قطار التنمية والتطوير في المشاعر المقدسة لا يتوقّف، ليظل الحج في كل عام قصة نجاح سعودية مبهرة، ورسالة أمن وسلام تُبث من قلب مكة إلى أرجاء العالم كافة.

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