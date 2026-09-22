وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا مع منظمة الصحة العالمية، لتنفيذ تدخلات إنسانية صحية في منطقة بحيرة تشاد، التي تضم دول تشاد والكاميرون ومالي والنيجر ونيجيريا، بقيمة 5 ملايين و327 ألف دولار، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ81 المنعقدة في مدينة نيويورك.



ووقّع البرنامج المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس.

حزم علاجية للأطفال



كما وقّع المركز برنامجًا تنفيذيًا مشتركًا آخر مع منظمة الصحة العالمية، لشراء وتوزيع حزم الاستجابة العلاجية للأطفال المصابين بسوء التغذية الحاد الوخيم، في 35 مركزًا للرعاية التغذوية في الجمهورية اليمنية.



ويأتي البرنامجان في إطار جهود المملكة الرامية إلى رعاية المرضى وتلبية احتياجاتهم الصحية الأساسية، ومواصلة تعزيز النظم الصحية في الدول المستهدفة، ودعم التدخلات الإنسانية الصحية المقدمة للفئات الأكثر احتياجًا.