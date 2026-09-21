بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيسة جمهورية مالطا ميريام سبيتيري ديبونو، بمناسبة ذكرى استقلال بلادها.



وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة لها، ولحكومة وشعب جمهورية مالطا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث خادم الحرمين الشريفين ، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية أرمينيا الرئيس فاهاكن خاتشاتوريان بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بدوام الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية أرمينيا الصديق اطراد التقدم والازدهار.