تواصل الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي توفير منظومة متكاملة من الخدمات والتجهيزات لتلطيف الأجواء داخل المسجد النبوي وفي ساحاته الخارجية، بما يوفر بيئة أكثر راحة للمصلين والزائرين على مدار اليوم.

شبكة متطورة

مراوح لضخ رذاذ الماء بالمسجد النبوي. (واس)

وتضم المنظومة شبكة متطورة من أنظمة التكييف المركزي، إلى جانب توفير 10 آلاف حافظة لمياه زمزم المبردة، و27 قبة متحركة، و250 مظلة عملاقة موزعة في الساحات، لتوفير الظل وحماية المصلين والزائرين من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة.

حافظة لمياه زمزم المبردة بالمسجد النبوي. (واس)

كما تشمل التجهيزات 436 مروحة لرذاذ الماء، تعمل على تلطيف الأجواء وخفض درجات الحرارة في الساحات والمواقع المخصصة للعبادة، بما يعزز راحة ضيوف الرحمن.



وتأتي هذه التجهيزات ضمن جهود الهيئة المستمرة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المسجد النبوي، وتوفير الإمكانات التي تسهم في تمكين المصلين والزائرين من أداء عباداتهم في أجواء مريحة وبكل طمأنينة ويسر.