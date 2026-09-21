دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، هجمات مليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية واستهدافها الأعيان المدنية، مؤكدين أن هذه الهجمات تهدّد الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائهما على هامش مشاركة الأمين العام لمجلس التعاون في اجتماعات الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

وبحث الجانبان خلال اللقاء عدداً من الموضوعات، أبرزها استعراض علاقات التعاون بين مجلس التعاون والأمم المتحدة، وسبل تعزيزها وتوطيدها بما يخدم المصالح المشتركة، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن آخر المستجدات في المنطقة، ومناقشة عدد من الملفات الإقليمية والجهود المبذولة حيالها.

وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بما حققته دول مجلس التعاون من تنمية وتقدّم وازدهار، وبجهودها الإقليمية والدولية في تعزيز الأمن والاستقرار.