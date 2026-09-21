أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وعدد من الدول العربية، والمنظمات الإسلامية والدولية، عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات مليشيا الحوثي استهداف مدن المملكة العربية السعودية، وتعريض المدنيين والأعيان المدنية للخطر.

وأكدت، في بيانات صادرة عن وزارات خارجيتها، أن هذه الاعتداءات تُمثّل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة، وخرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتهديداً لأمنها واستقرارها والمنطقة بأسرها، محذرةً من أن استمرار هذه الاعتداءات من شأنه زيادة حدة التوتر وزعزعة الاستقرار الإقليمي.

وأشادت الدول والمنظمات بجهود قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي ويقظتها وكفاءتها في التصدي للاعتداءات الحوثية، مؤكدةً رفضها القاطع لأي محاولات تستهدف أمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها.

وجددت تضامنها الكامل مع المملكة ووقوفها إلى جانبها، ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وأمنها، وحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها، مؤكدةً أن استهداف المدنيين والأعيان المدنية يشكل انتهاكاً لقواعد وأحكام القانون الدولي.

كما دعت مجدداً مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ موقف حازم لوقف الاعتداءات الحوثية الإرهابية المتكررة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة، ومحاسبة مرتكبيها، وضمان تنفيذ قراراته ذات الصلة.