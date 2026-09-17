أدانت رابطة العالم الإسلامي، باستنكار شديد، الاستهدافات التي شنّتها مليشيا الحوثي على مكة المكرمة والمدينة المنورة، واستمرار عدوانها على المملكة العربية السعودية، وإرهاب المسلمين ومقدساتهم ومساجدهم، واستفزازهم بانتهاك حرمة المقدسات.

وندّد الأمين العام للرابطة رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد عبدالكريم العيسى، في بيان للأمانة العامة، بالنهج الإرهابي لمليشيا الحوثي وهجماتها التي طالت المقدسات والمساجد والمدارس والأعيان المدنية، معتبراً ذلك انتهاكاً سافراً لقيم الدين الحنيف وأبسط المبادئ الإنسانية. مؤكداً أن هذه الأفعال تعكس نهجاً إرهابياً ينتهك الحرمات الإلهية ويعرّض أرواح المسلمين ومقدساتهم للخطر، ولا تمت إلى نصرة الدين بصلة، بل تُمثّل خيانة للدين والمسلمين وتنكراً لهدي الله ورسوله صلى الله عليه وسلم.