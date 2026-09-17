أحبطت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي محاولة عدائية جديدة لمليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف العاصمة المقدسة، بعد اعتراض وتدمير طائرة مسيّرة معادية أطلقتها المليشيا، قبل دخولها المجال الجوي المحظور للعاصمة المقدسة مكة المكرمة. وأوضح المتحدث باسم قوات التحالف «تحالف دعم الشرعية في اليمن» اللواء الركن تركي المالكي، أنه عند 18:50 من مساء الثلاثاء (15 سبتمبر 2026م)، تمكّنت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي من اعتراض وتدمير المسيّرة المعادية، وذلك في جنوب مدينة مكة المكرمة، قبل دخولها المجال الجوي المحظور (PROHIBITED AREA) للعاصمة المقدسة. وبيّن المالكي، أن هذه المحاولة العدائية والإرهابية هي المحاولة الثانية لاستهداف مكة المكرمة، بعد المحاولة الأولى بإطلاق صاروخ باليستي بتاريخ 27 يوليو 2017م، مؤكدًا أن استهداف مهبط الوحي وأرض الرسالة ومهوى أفئدة الملايين من المسلمين من مختلف دول العالم يمثل عملًا مشينًا، ومحاولة لترويع الآمنين من ضيوف بيت الله الحرام والإضرار بالمواطنين والمقيمين.

وأشار إلى أن هذه المحاولة العدائية ستبقى وصمة سوداء في سجل انتهاكات المليشيا الحوثية الإرهابية المتطرفة، باعتبارها فعلًا متعمدًا لاستثارة مشاعر ملايين المسلمين.

وأكد اللواء المالكي، أن أمن الحرمين الشريفين وضيوف الرحمن خط أحمر، مشدّدًا على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف لن تتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة والرادعة تجاه المليشيا الحوثية الإرهابية وسلوكها العدائي والإرهابي.