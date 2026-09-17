حمّلت المملكة المتحدة، مليشيا الحوثي المسؤولية الكاملة عن التصعيد في اليمن، مندّدةً باستمرار هجماتها على المملكة العربية السعودية، وتصعيد عملياتها العسكرية داخل اليمن، وتهديدها الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي.

وأكدت نائبة المندوب الدائم للمملكة المتحدة لدى الأمم المتحدة السفيرة كيت فوستر، خلال جلسة مجلس الأمن بشأن اليمن، أمس، تضامن بلادها مع المملكة والحكومة اليمنية الشرعية، وحقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما وفقًا للقانون الدولي، مشيرةً إلى أن مليشيا الحوثي تسعى إلى تعزيز سيطرتها على امتداد الساحل اليمني للبحر الأحمر وفي محيط مضيق باب المندب.

وحذّرت من أن تحركات الحوثيين تشكّل تهديدًا مباشرًا لأحد أهم طرق الملاحة العالمية، ولحرية الملاحة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، مؤكدةً أن استمرار التصعيد يفاقم المخاطر على الاستقرار الإقليمي.