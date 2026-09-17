أدانت الأمم المتحدة الهجمات التي نفذتها المليشيا الحوثية واستهدفت البنية التحتية المدنية وقطاع الطاقة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة ضرورة حماية أمن البحر الأحمر، واستعادة حقوق وحريات الملاحة في مضيق باب المندب واحترامها، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

جاء ذلك خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن الدولي أمس لمناقشة التطورات في باب المندب، إذ أشار مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الشرق الأوسط وآسيا ودول المحيط الهادئ خالد خياري، إلى الهجمات التي تعرّضت لها المملكة خلال الأيام الماضية.