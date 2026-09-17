أكدت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، أهمية تعزيز حقوق المرضى، وإشراكهم في القرارات المتعلقة بصحتهم، وترسيخ التواصل الفاعل بينهم وبين مقدمي الرعاية؛ بما يضمن حصولهم على رعاية آمنة ومتكاملة، ويحد من المخاطر التي يمكن تجنبها خلال الرحلة العلاجية.

جاء ذلك، خلال لقاء نظمته الجمعية، أمس، بعنوان «حقوق المريض وجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى»، بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى، تناول الأبعاد الصحية والحقوقية المرتبطة بحماية المريض، وأهمية استمرارية الرعاية، خصوصاً للمصابين بالأمراض المزمنة، بما يتطلب متابعة مستمرة وتنسيقاً بين مقدمي الخدمات الصحية.

واستعرض اللقاء حقوق المريض، أبرزها الحصول على معلومات واضحة عن حالته وخيارات العلاج، وصون خصوصيته، والمشاركة في القرارات المتعلقة برعايته، إلى جانب مسؤولياته في تقديم المعلومات الصحية وفهم الخطة العلاجية ومتابعتها.

وشدد اللقاء على أهمية استمرارية الرعاية عند انتقال المريض بين الأطباء والمنشآت الصحية، وضمان وصول معلومات حالته وأدويته، ونتائج فحوصاته إلى مقدم الرعاية، بما يدعم دقة القرار الطبي ويحد من مخاطر انقطاع المتابعة.