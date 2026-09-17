نوّه سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة تشانغ هوا، باهتمام المملكة بتطوير الذكاء الاصطناعي وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال، مؤكداً أن جهودها تسهم في دعم مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتطوير الذكاء الاصطناعي عالمياً.

جاء ذلك، بمناسبة انعقاد النسخة الرابعة من منتدى اليونسكو العالمي لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي في الرياض، الذي تنظمه «سدايا» والمركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع «اليونسكو».

وأكد السفير الصيني، أن المنتدى يمثل منصة لتبادل الخبرات ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الحوار حول حوكمة تقنياته، مشيراً إلى تطلع الصين للإسهام في بناء منظومة عالمية متوازنة للحوكمة تضع الإنسان في صميم التطوير، وتعزز السلامة والتعاون الدولي.

وأشاد باستضافة الرياض للمنتدى، مؤكداً اتساع آفاق التعاون السعودي الصيني في الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي ونقل التقنية وتبادل المواهب وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي وحوكمته، بما يعزز الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.