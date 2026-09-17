يتمتع طلاب وطالبات التعليم العام بمدارس البنين والبنات بمراحله الثلاث في مناطق ومحافظات السعودية، ومعهم الكوادر الإدارية والتعليمية بنهاية دوام (الثلاثاء) القادم الموافق للثاني والعشرين من سبتمبر الجاري بأول إجازة مدرسية مطولة في العام الدراسي الحالي 1448هـ وهي إجازة اليوم الوطني الـ 96 للمملكة.

وتشمل الإجازة يومي (الأربعاء) و(الخميس) ويضاف إليهما (الجمعة) و(السبت) الإجازة الأسبوعية المعتادة.

يشار إلى أن التقويم الدراسي، الذي أصدرته وزارة التعليم، تضمن 6 إجازات مدرسية، وهي: إجازة اليوم الوطني (لمدة يومين)، وإجازة الخريف (لمدة 9 أيام)، وإجازة منتصف العام الدراسي (لمدة 9 أيام)، وإجازة يوم التأسيس (لمدة يومين)، وإجازة عيد الفطر (لمدة 16 يوماً)، وإجازة عيد الأضحى المبارك (لمدة 16 يوماً).