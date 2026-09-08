

نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي أمس، في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته العادية الـ166 بمقر الأمانة العامة في القاهرة. وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل العربي المشترك، وتطوير آليات عملها بما يحقق تطلعات الدول الأعضاء وشعوبها، كما ناقش الاجتماع أهمية تكثيف التنسيق العربي المشترك لوقف الانتهاكات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات الإيرانية السافرة على عدد من الدول العربية، وما نتج عنها من استهداف للمدنيين والمنشآت الحيوية.

المستجدات والتطورات

بحث الاجتماع المستجدات في العديد من القضايا العربية والتطورات على الساحة الدولية، ومنها أمن وسلامة الممرات المائية الدولية وضمان حرية الملاحة البحرية فيها، وضرورة عودة مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي، وتعزيز الأمن والاستقرار للمنطقة وشعوبها.

حضر الاجتماع مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.

التصدي للاستيطان والتهجير

ونيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد الخريجي، أمس، في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة بالتحرك لمواجهة السياسات والإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في مدينة القدس المحتلة، المنعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز الجهود العربية المشتركة لوقف الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية على مدينة القدس والمناطق المحتلة، ومناقشة التصدي للإجراءات الإسرائيلية السافرة في فلسطين والسياسيات التوسعية وعمليات الاستيطان والتهجير المخالفة لكافة القوانين الدولية.

حضر الاجتماع، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبدالعزيز المطر.