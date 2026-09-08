تستعد وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتنظيم النسخة الثانية من الملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية 2026 في مدينة الرياض يومَي 5 و6 أكتوبر القادم، تحت شعار «من الالتزام إلى التأثير»، الذي يقام تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الجهات التنظيمية وهيئات وضع المعايير والمستثمرين المؤسسيين والأكاديميين وممثلي المجتمع.

ويشهد الملتقى مشاركة أكثر من 3,000 مشارك، وما يزيد على 100 متحدث، ضمن أكثر من 40 جلسة حوارية على مدار يومين، تتوزع على ثلاث منصات رئيسة؛ تشمل الجلسة العامة للملتقى الدولي للمسؤولية الاجتماعية، التي تستضيف الكلمات الافتتاحية والمداخلات الوزارية وحلقات النقاش، ومنصة أثر المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي تستضيف ورش عمل متخصصة بقيادة خبراء في المجال لمناقشة التجارب الواقعية ووجهات النظر من حول العالم، إضافة إلى منصة معايير المسؤولية الاجتماعية للشركات، التي تجمع قادة الفكر والخبراء لمناقشة التحديات المشتركة وأفضل الممارسات.

جلسات متخصصة

يركّز الملتقى على ستة محاور إستراتيجية رئيسة، تشمل الإستراتيجية والتكامل، والمناخ والطبيعة والتحوّل العادل، والقوى العاملة وإدارة المواهب والأثر الاجتماعي، والابتكار المسؤول، والتحوّل الرقمي والمسؤولية الاجتماعية للشركات، والحوكمة والثقة والمعايير. وتتناول جلسات الملتقى مجموعة من القضايا، من بينها مساءلة مجالس الإدارة وإدارة المخاطر المؤسسية، ومواءمة الجوانب الاقتصادية للمسؤولية الاجتماعية للشركات مع متطلبات الاستثمار المؤسسي، إلى جانب مناقشة التحديات التي تعيق التنفيذ الفعلي داخل المؤسسات والشركات الكبرى، بما يسهم في الارتقاء بالحوار من مستوى التعهدات والالتزامات إلى استعراض أفضل الممارسات التي تعتمدها الشركات الرائدة على أرض الواقع. ويتضمّن برنامج الملتقى حفل جائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات، لتكريم الشركات التي نجحت في تحويل التزاماتها إلى نتائج مثبتة وقابلة للقياس في مختلف أنحاء المملكة، بما يسهم في إبراز الإنجازات وقياس أثرها الفعلي.