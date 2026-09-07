توقّع المركز الوطني للأرصاد، في تقريره عن حالة الطقس اليوم (الإثنين)، بمشيئة الله تعالى، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، تؤدي إلى جريان السيول، وتكون مصحوبة بزخات من البرد.

سحب رعدية ورياح مثيرة للغبار

ولم يستبعد المركز تكوّن السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة نجران، والأجزاء الجنوبية من منطقتي الشرقية والرياض، إضافة إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، فيما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق.

رياح نشطة وأمواج مرتفعة في البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة تراوح بين 20 و45 كيلومتراً في الساعة، وتصل إلى 50 كيلومتراً في الساعة باتجاه خليج العقبة.

ويتراوح ارتفاع الموج بين متر ومترين، ويصل إلى مترين ونصف المتر باتجاه خليج العقبة، فيما تكون حالة البحر متوسطة الموج، وتصل إلى مائجة باتجاه الخليج.

الخليج العربي خفيف الموج

وعلى الخليج العربي، تكون الرياح السطحية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة تراوح بين 10 و28 كيلومتراً في الساعة، ويتراوح ارتفاع الموج بين نصف متر ومتر، فيما تكون حالة البحر خفيفة الموج.