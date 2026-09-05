حدد الدليل الإرشادي للحالات الطارئة والجسيمة في مدارس التعليم العام الذي أصدرته هيئة الصحة العامة (وقاية) ووزارة التعليم الإجراءات اللازمة في حال حدوث صعق كهربائي للطلبة داخل أسوار المدارس

الدليل بين أن الخطر من الصدمة الكهربائية يعتمد على نوع التيار، ومدى ارتفاع الجهد، وكيف ينتقل التيار عبر الجسم للشخص، ومدى سرعة علاج الشخص وقد تتسبب الصدمة الكهربائية في حدوث حروق أو قد لا تترك علامات ظاهرة على الجلد. و في الحالتين، يمكن أن يتسبب التيار الكهربائي في حدوث تلف داخل الجسم أو توقف القلب أو إصابة أخرى، أو في ظل ظروف معينة، «كمية صغيرة من الكهرباء يمكن أن تكون قاتلة»، وأوضح الدليل أن الإسعافات الأولية في حالة التعرض للصعق الكهربائي تتمثل في استدعاء الهلال الأحمر وعدم لمس الطالب المصاب الذي لا يزال على اتصال بتيار كهربائي وعدم الاقتراب من الأسلاك ذات الجهد العالي حتى يتم قطع التيار الكهربائي مع البقاء على بعد 20 قدماً على الأقل (حوالى 6 أمتار) بعيداً إذا كانت الأسلاك تقفز وتتسبب شراراً وعدم تحريك المصاب ما لم يكن هناك خطر مباشر.

ومن المعالجات الفورية إغلاق مصدر الكهرباء واستخدام شيء جافٍ غير موصل للكهرباء مصنوع من الورق المقوى أو البلاستيك أو الخشب لتحريك المصدر والبدء بالإنعاش القلبي الرئوي إذا لم يظهر على الشخص أي علامات على جسمه أو وجهه مثل التنفس أو السعال أو الحركة، ومحاولة منع الطالب المصاب من البرودة وتغطية أي مناطق محترقة بضمادة شاش معقمة، أو قطعة قماش نظيفة، وعدم استخدام بطانية أو منشفة لأنه يمكن أن تلتصق بالحروق وإشعار المركز الصحي بالحالة.