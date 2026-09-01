بحث وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، مع قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، أمس، في مدينة إسطنبول بجمهورية تركيا، آفاق التعاون العسكري والدفاعي بين البلدين الشقيقين، وتطورات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة تجاهها، وذلك على هامش الاجتماع الأول للجنة الإستراتيجية السياسية الدفاعية لاتفاقية مكة للدفاع المشترك.

حضر اللقاء وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، ورئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومستشار وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات هشام عبدالعزيز سيف، فيما حضره من الجانب الباكستاني عدد من المسؤولين.