سجلت السعودية 8,384 حالة وفاة بالسرطان في 2022، منها 7,352 وفاة بين السعوديين و1,032 بين غير السعوديين، فيما تقاربت الوفيات بين الجنسين بواقع 4,198 وفاة للذكور و4,186 للإناث، بفارق 12 حالة فقط.

جاء ذلك، في التقرير السنوي للمجلس الصحي السعودي لعام 2025، الذي استعرض نتائج تقرير معدل الوفيات من السرطان لعام 2022، والمقارنات الدولية لمعدلات الوفيات بالمرض.

وبلغ المعدل المعياري لوفيات السرطان بين الإناث في السعودية 62.7 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهو أقل من معدلات دول عدة شملتها المقارنة، بينها الكويت والصين وأستراليا والولايات المتحدة والأردن والنرويج والمملكة المتحدة وإيرلندا وسنغافورة.

وفي المقابل، سجلت عُمان أدنى معدل بين الإناث بـ57.4 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تلتها قطر بـ61.8، والهند بـ62.6، فيما بلغ المعدل في البحرين 62.8.

وبين الذكور، بلغ المعدل المعياري لوفيات السرطان في السعودية 65.8 وفاة لكل 100 ألف نسمة، وهو أقل من المعدلات المسجلة في عُمان والولايات المتحدة والأردن وأستراليا والنرويج والمغرب وإيرلندا والمملكة المتحدة ومصر والصين وسنغافورة، فيما سجلت الهند المعدل ذاته.

وسجلت قطر أدنى معدل بين الذكور بـ40.2 وفاة لكل 100 ألف نسمة، تلتها الإمارات بـ48.7، ثم الكويت بـ58 والبحرين بـ59.1.

ويعتمد التقرير في رصد معدلات وفيات السرطان على الحالات المسجلة لدى إدارات السجلات المدنية في المملكة، ويحلل الوفيات الناتجة عن المرض بحسب الجنس والفئات العمرية والموقع الجغرافي، إلى جانب معدلات الوفاة لأكثر أنواع السرطان شيوعًا.

ويهدف التقرير إلى دعم صناع القرار في تتبع اتجاهات وفيات السرطان، ووضع الخطط اللازمة لتطوير خدمات الرعاية الصحية المرتبطة بالمرض، وإعداد برامج التوعية الصحية بما يتوافق مع الإستراتيجيات الوطنية.