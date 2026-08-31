يمثل اليوم الوطني لماليزيا مناسبةً نحتفي فيها بإنجازات وطننا، ونتطلع من خلالها إلى آفاق وفرص جديدة. وهنا في المملكة العربية السعودية نعتز بما نشهده من تطور مستمر في علاقات الصداقة الراسخة بين ماليزيا والمملكة، والتي تطورت على مر السنين لتصبح شراكة إستراتيجية شاملة ومتعددة المجالات. ومع مواصلة تعزيز التعاون في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك، نتطلع إلى مزيد من توطيد العلاقات بين بلدينا، والعمل معاً نحو مستقبل أكثر قوة وازدهاراً.

وإذ نحتفل باليوم الوطني لماليزيا، فإننا نُعرب عن بالغ تقديرنا لما يحظى به الماليزيون في المملكة من حفاوة وكرم ضيافة، وللروابط الدائمة التي تجمع شعبينا، ولاسيما من خلال شعيرتَي الحج والعمرة.