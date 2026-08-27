تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي، شدّدت هيئة النقل على أهمية التعامل مع الناقلين النظاميين والمرخصين في نشاط النقل التعليمي، وأكدت أن سلامة الطلاب والطالبات تمثل أولوية في تنظيم النشاط، وأن تكامل الأدوار بين الهيئة ووزارة التعليم وأولياء الأمور ومقدمي الخدمة يسهم في توفير رحلة آمنة وموثوقة للطلاب والطالبات من وإلى المنشآت التعليمية.

وأكدت أن تنظيم نشاط النقل التعليمي يأتي ضمن جهودها الرامية إلى رفع مستوى السلامة وجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، وتعزيز موثوقية عمليات النقل، من خلال تطبيق المتطلبات المنظمة لممارسة النشاط، والتحقق من امتثال الناقلين والمركبات والسائقين للاشتراطات المعتمدة.

ودعت هيئة النقل أولياء الأمور إلى الاستفادة من خدمات النقل التعليمي النظامية والمرخصة والمتاحة للمستفيدين عبر وسائل وخيارات متعددة وتجنّب التعامل مع الناقلين غير النظاميين لما قد تشكّله ممارساتهم من مخاطر على سلامة الطلاب والطالبات وعدم التزامهم بالاشتراطات ومعايير السلامة.

وأشارت إلى أن الحافلات النظامية تتميّز بعدد من العلامات التي تمكّن المستفيدين من التعرّف عليها، من بينها اللوحة الصفراء، وذراع التوقف STOP على جانبي الحافلة، ورقم التواصل لخدمة العملاء، وملصق يحمل عبارة «حافلة تعليمية»، إضافة إلى رقمي الترخيص وبطاقة التشغيل ورقم الحافلة الخاص بالمنشأة المقدمة للخدمة في واجهة الحافلة وخلفها.

وأكدت الهيئة أعمالها الرقابية على نشاط النقل التعليمي بالتزامن مع انطلاق العام الدراسي للتحقق من الالتزام بالأنظمة واللوائح والاشتراطات المنظمة للنشاط، ورصد الممارسات المخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها، بما يسهم في رفع مستوى الامتثال وتعزيز سلامة المستفيدين وجودة وكفاءة خدمات النقل التعليمي.

ودعت «هيئة النقل» الجميع إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات وشكاوى تخص قطاع النقل.