أطلقت وزارتا التعليم والإعلام منصة التسجيل في «مدرسة الموهوبين الإعلامية»، التي تبدأ مرحلتها الأولى بالمدينة المنورة، لاكتشاف المواهب الإعلامية من طلاب الصف الأول الثانوي، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للمنافسة في قطاع الإعلام وصناعة المحتوى.

وتقدم المدرسة نموذجاً تعليمياً يجمع بين المنهج الوطني والتدريب الإعلامي التطبيقي، من خلال مسارات متخصصة تشمل الصحافة، والتسويق، والتخطيط الإعلامي، والظهور الإعلامي، إلى جانب التدريب على صناعة المحتوى.

وتُنفذ البرامج الإعلامية بعد انتهاء الدوام المدرسي، بإشراف وزارتي التعليم والإعلام، وتوفر المدرسة مرافق تدريبية تشمل أستوديوهات للتصوير والصوت والمونتاج ومعامل لإنتاج المحتوى الصحفي والرقمي.

وتتضمن آلية القبول قياس المهارات اللغوية والإبداعية والقدرة على كتابة القصة الإخبارية والتقديم وتحليل المواد الإعلامية، إضافة إلى المقابلة الشخصية وقياس التفكير النقدي وتقديم منتج إعلامي مصغر، مثل فيديو أو بودكاست أو مقال.

ويأتي إطلاق المدرسة امتداداً للتوسع في المدارس التخصصية للموهوبين، وإعداد كوادر وطنية تجمع بين التميز الأكاديمي والتأهيل الإعلامي، بما يواكب حاجات القطاع ومستهدفات رؤية السعودية 2030.