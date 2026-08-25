تتطلّب إجراءات تسجيل الطلاب في المدارس اطلاع أولياء الأمور على أربعة أدلة ولوائح تنظّم العلاقة بين الطالب وأسرته والمدرسة، والتعهد بالالتزام بها.

وتشمل اللوائح قواعد السلوك والمواظبة، وأنظمة حماية الطفل والحماية من الإيذاء، ودليل الزي المدرسي والرياضي، بما يحمّل الأسرة مسؤولية متابعة حضور أبنائها وسلوكهم وسلامتهم. وتنظم قواعد السلوك حضور الطالب والمخالفات، وتحدد إجراءات التعامل معها، مع إلزام المدرسة بإشعار ولي الأمر عند الغياب ومنع العقوبات غير التربوية.

وتوضح لوائح حماية الطفل والإيذاء صور الإهمال والإساءة وضرورة الإبلاغ عنها وتقديم الدعم للمتضرر، مع تمكين المدرسة من رفع البلاغات عند اكتشاف حالات إيذاء أو إهمال. كما يحدّد دليل الزي المدرسي الزي المعتمد لكل مرحلة بهدف تعزيز الانضباط والمساواة. ويوقّع ولي الأمر والطالب نموذج الالتزام في بداية العام الدراسي، متعهدين بالتعاون مع المدرسة ومتابعة الانضباط والسلوك وصحة البيانات، ليُحفظ النموذج في ملف الطالب.