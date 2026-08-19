بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية زامبيا الرئيس هاكيندي هيشيليما، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وأعرب الملك عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والرخاء.



كما بعث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية زامبيا الرئيس هاكيندي هيشيليما، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة.

وعبَّر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد له، ولشعب جمهورية زامبيا الصديق المزيد من التقدم والرقي.