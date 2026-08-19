تمكنت أمانة منطقة نجران من إنجاز ٩٥٪؜ من أعمال مشروع تطوير وتأهيل الطريق الواقع شرق مستشفى الملك خالد، ضمن جهودها الرامية إلى رفع كفاءة الطرق وتحسين مستوى الخدمات والبنية التحتية، والارتقاء بالمشهد الحضري وتعزيز جودة الحياة بالمنطقة.

وشملت الأعمال المنجزة توريد وتنفيذ الطبقة السطحية من الأسفلت بسماكة ٥ سم، وتوريد وتنفيذ طبقة الأساس من الأسفلت بسماكة ٧ سم، إلى جانب توريد وتركيب بلاط الإنترلوك الملون بسماكة ١٠ سم للمواقف، وبسماكة ٦ سم للأرصفة، بالإضافة إلى توريد وتركيب البردورات الخرسانية للأرصفة والمواقف.

كما تضمنت الأعمال تنفيذ خزانات مياه أرضية بسعة ١٢٠ مترًا مكعبًا، وتوريد وتركيب أعمدة إنارة ديكورية بارتفاع ١٢ مترًا، بإجمالي ٧٠ عمودًا، بما يسهم في تحسين مستوى الإنارة ورفع كفاءة الطريق وتعزيز عناصر السلامة والمظهر الحضري للموقع.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة منطقة نجران عبدالله آل فاضل أن مشروع تطوير وتأهيل الطريق الواقع شرق مستشفى الملك خالد يأتي ضمن أعمال الأمانة المستمرة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءتها، وتحسين البنية التحتية والخدمات المقدمة للسكان، مؤكدًا أن الأمانة تواصل تنفيذ مشاريعها التنموية وفق أعلى معايير الجودة، بما يعزز جودة الحياة ويرتقي بالمشهد الحضري في المنطقة.