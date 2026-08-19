أعلنت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك»، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة للشباب، تأسيس «الشبكة العالمية للشباب»، وهي منصة دولية تربط المنظمات المستقلة المعنية بخدمة الشباب بمسارات القيادة وصنع السياسات عالمياً.

وجاء الإعلان، خلال انعقاد جمعية الشباب في جنيف، بالتزامن مع يوم الشباب العالمي، على أن تُطلق الشبكة رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك سبتمبر القادم.

وتهدف الشبكة إلى تمكين الشباب من المشاركة في صياغة السياسات وصنع القرار، وتعزيز حضور الأصوات الشبابية المتنوعة، وفتح مسارات للوصول إلى منصات الأمم المتحدة والمنتديات العالمية، إلى جانب تزويد المنظمات الأعضاء بالأدوات والبيانات والمعرفة.

وتضم الشبكة منظمات مستقلة تُعنى بالسياسات والتعليم والمشاركة المدنية، وتتطلع من خلال أعضائها المؤسسين إلى تمثيل أكثر من 20 مليون شاب حول العالم.