تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ونيابة عنه، يُكرّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، الفائزين بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها السادسة والأربعين، اليوم (الأربعاء)، في رحاب المسجد الحرام، خلال الحفل الختامي الذي تنظمه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بحضور عدد من الأمراء والوزراء والسفراء ورؤساء البعثات المشاركة والمسؤولين في الأجهزة الحكومية.

كما تُكرّم حرم خادم الحرمين الشريفين الأميرة فهدة بنت فلاح آل حثلين، الفائزات في قسم الإناث بالمسابقة، في احتفاء يجسد ما توليه قيادة المملكة من عناية بالقرآن الكريم وأهله، ويواكب التوسع الذي تشهده المسابقة في دورتها الحالية باستحداث قسم الإناث لأول مرة في تاريخها.

ويأتي حفل التكريم تتويجًا للفائزين والفائزات في ختام التصفيات النهائية للمسابقة، التي استمرت عدة أيام في رحاب المسجد الحرام، وشهدت تنافس (334) متسابقًا ومتسابقة، من (133) دولة، بمشاركة لجان تحكيم محلية ودولية متخصصة.

ويتضمن تكريم الفائزين والفائزات في فروع المسابقة الخمسة، وهي: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التلاوة والتجويد والقراءات، والفرع الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع التلاوة والتجويد والتفسير، والفرع الثالث: حفظ عشرين جزءًا متتالية مع التلاوة والتجويد، والفرع الرابع: حفظ خمسة عشر جزءًا متتالية مع التلاوة والتجويد، والفرع الخامس: حفظ خمسة أجزاء متتالية مع التلاوة والتجويد، إلى جانب تكريم أعضاء لجان التحكيم.

وشهدت الدورة الحالية للمسابقة زيادة عدد الفائزين إلى (50) فائزًا وفائزة، بواقع خمسة فائزين وخمس فائزات في كل فرع، فيما بلغت قيمة الجوائز المالية الإجمالية (10,260,000) ريال، في تأكيدٍ على مكانة المسابقة وريادتها العالمية في خدمة القرآن الكريم وأهله.