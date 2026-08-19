واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، توزيع السلال الغذائية على المتضررين من الفيضانات في قرية دهان خشكك بمديرية سياه كرد في ولاية بروان بأفغانستان، حيث وزع 24 سلة غذائية استفاد منها 168 فرداً بواقع 24 أسرة، ضمن مشروع الأمن الغذائي والطوارئ لمتضرري الفيضانات في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية الشرقية في أفغانستان للعام 2026.

يأتي ذلك امتداداً للجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة عبر ذراعها الإنسانية مركز الملك سلمان للإغاثة؛ لمساعدة المحتاجين والمتضررين في مختلف أنحاء العالم.