فتح ديوان المظالم التقديم على برنامج التدريب التعاوني للفصل الدراسي الأول، لطلاب وطالبات الجامعات السعودية ومعهد الإدارة العامة، عبر منصة «خبير» الرقمية، بدءاً من يوم غدٍ (الأربعاء) وحتى الخميس 27 أغسطس الجاري. ويشمل البرنامج تخصصات الموارد البشرية، وإدارة المواد، والسكرتارية، والشريعة، والأنظمة، والقانون، وأصول الدين، وإدارة الأعمال، والمكتبات، والمحاسبة، والإدارة المالية، والأمن السيبراني، إضافة إلى دبلوم الدراسات القانونية، وذلك في محاكم ديوان المظالم وإداراته بمختلف مناطق المملكة. ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المتدربين ومعارفهم وخبراتهم العملية، وتعزيز جاهزيتهم لسوق العمل، ودعم الكفاءات الوطنية، إلى جانب تعزيز التعاون مع الجامعات وتفعيل مستهدفات منظومة ديوان المظالم 2030.