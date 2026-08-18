برعاية أمير منطقة عسير ورئيس هيئة تطويرها الأمير تركي بن طلال، تنظم أمانة المنطقة يومي غدٍ وبعد الغد، ملتقى القطاع البلدي وذلك بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمحافظة خميس مشيط بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين إلى جانب أهالي المنطقة وزوارها. وأوضح أمين منطقة عسير المهندس عبدالله الجالي، أن الملتقى الذي يُنظم للمرة الأولى على مستوى المملكة يأتي مواكباً لرحلة صعود منطقة عسير وما تشهده من حراك تنموي متسارع في مختلف المجالات وما نتج عن ذلك من توقيع عدد من التحالفات والشراكات النوعية التي تسهم في دعم التنمية وتعزيز الفرص الاستثمارية بالمنطقة. وبيّن أن أمانة منطقة عسير، وبدعم من القيادة الرشيدة ومتابعة أمير المنطقة، وتوجيهات وزير البلديات والإسكان ماجد الحقيل، تواصل تنفيذ المشروعات وتطوير الشراكات بما يسهم في تحسين جودة الحياة ورفع كفاءة الخدمات وفق الأولويات والإمكانات المتاحة، إلى جانب العمل على توفير الحلول والتسهيلات المحفزة للاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية في المدن والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة. ودعا الجالي رجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين وأهالي المنطقة وزوارها إلى حضور الملتقى والتعرف على المشروعات القائمة والمستقبلية والفرص الاستثمارية المتاحة والاستفادة من المعرض المصاحب وورش العمل والجلسات الحوارية والخدمات المقدمة. وأكد أن الأمانة وبلدياتها تعمل بروح الفريق الواحد، وتسخر إمكاناتها لخدمة المستثمرين والمهتمين والإجابة عن استفساراتهم بما يعزز الشراكة بين القطاع البلدي والقطاع الخاص ويدعم مستهدفات التنمية في منطقة عسير.